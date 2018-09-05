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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 12:20 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:20

من علي صوافطة ودانييلا دسانتيس

القدس/أسونسيون (رويترز) - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بإغلاق سفارة إسرائيل في باراجواي بعد ساعات من إعلان الحكومة الجديدة هناك أنها ستعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

ووجه قرار باراجواي صفعة لمساعي إسرائيل لنيل اعتراف عالمي بالقدس عاصمة لها، وهو أمر اكتسب قدرا من الزخم هذا العام بفتح الولايات المتحدة وجواتيمالا وباراجواي سفارات هناك. ولا تعترف معظم الدول بالسيادة الإسرائيلية على المدينة بالكامل وتقول إن وضعها النهائي يجب أن يتحدد خلال محادثات سلام.

ووصف وزير خارجية باراجواي رد الفعل الإسرائيلي بأنه "غير متناسب" مع الفعل. ودافع رئيسها ماريو عبده عن قراره قائلا إنه يجيء في إطار مساعي دعم "سلام شامل ودائم وعادل" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكتب عبده على تويتر "باراجواي بلد مبادئ".

وتولى عبده الرئاسة الشهر الماضي، وهو ينتمي لنفس الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه سلفه هوراسيو كارتيس الذي افتتح سفارة بلاده الجديدة في القدس في مايو أيار.

وقال الفلسطينيون إن وزير الخارجية رياض المالكي التقى مع عبده قبل أسبوعين، وأشادوا بعدول باراجواي عن موقفها ووصفوه بأنه "إنجاز دبلوماسي فلسطيني هام وجديد".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "بذل الوزير المالكي الجهد الكبير في هذا الصدد خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور مع الوزير المالكي".

وسرعان ما ردت إسرائيل، وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا بالإنجليزية جاء به "إسرائيل تنظر بانزعاج بالغ لقرار باراجواي الغريب الذي سيلقي بظلاله على العلاقات الثنائية".

ووضع القدس واحد من أكبر العقبات أمام التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل، بما في ذلك شطرها الشرقي الذي ضمته عقب حرب 1967، عاصمة لها.

لكن الفلسطينيين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي يريدون إقامتها مستقبلا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ويجدون في ذلك دعما دوليا واسعا. وانهارت المفاوضات بين الجانبين في 2014.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ليحيد بذلك عن سياسة اتبعتها الإدارات الأمريكية على مدى عقود مما أثار قلقا في العالم العربي وبين حلفاء غربيين. وفتحت الولايات المتحدة سفارة جديدة في القدس في 14 مايو أيار، وبعدها فتحت كل من جواتيمالا وباراجواي سفارة بالمدينة.

ويحاول نتنياهو إقناع دول أخرى بأن تحذو نفس الحذو.

وقال خلال لقائه بنظيره البلغاري بويكو بوريسوف يوم الأربعاء "أقدر قراركم فتح قنصلية فخرية في القدس وآمل .. آمل.. آمل أن تكون خطوة أولى صوب إقامة السفارة البلغارية في القدس".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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رويترز