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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 05:15 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:15

خط قطارات جديد يربط مطار بن جوريون بالقدس بصورة ألتقطت يوم الثلاثاء. تصوير: عمار عوض - رويترز (reuters_tickers)