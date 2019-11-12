هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 08:56 ص

منزل القائد الميداني الكبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا في مدينة غزة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي يوم الثلاثاء. تصوير: محمد سالم - رويترز.

من نضال المغربي ودان وليامز

غزة/القدس (رويترز) - قتلت إسرائيل قائدا ميدانيا كبيرا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران يوم الثلاثاء في ضربة نادرة موجهة بقطاع غزة، متهمة إياه بتنفيذ سلسلة هجمات عبر الحدود والتخطيط للمزيد.

من ناحية أخرى قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا استهدف منزل مسؤول آخر بالجهاد الإسلامي في دمشق مما أدى إلى مقتل أحد أبنائه. وقالت الجهاد الإسلامي إن المنزل المستهدف هو منزل الزعيم السياسي أكرم العجوري.

وقال الجيش الإسرائيلي وشهود إن صفارات الإنذار دوت بعد بضع ساعات في مدن بوسط إسرائيل منها تل أبيب للتحذير من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ومقتل القائد الميداني بهاء أبو العطا في منزله بغزة سيمثّل على الأرجح تحديا جديدا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة وحاولت في أغلب الأوقات الحفاظ على تهدئة مع إسرائيل منذ حرب 2014.

وتضع إسرائيل التوتر المتصاعد في غزة في إطار صراع إقليمي أوسع مع إيران. واستشهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمثل هذه الأحداث لدى محاولة تشكيل حكومة ائتلافية واسعة بعد انتخابات غير حاسمة مرتين هذا العام.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن زوجة أبو العطا قتلت أيضا في التفجير الذي وقع في حي الشجاعية بمدينة غزة قبل الفجر. وأصيب اثنان آخران.

وقال شهود إن الفلسطينيين أطلقوا بعد قليل وابلا من الصواريخ على إسرائيل مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مدينة أسدود الساحلية على بعد حوالي 20 كيلومترا.

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتسن لرويترز التحقق من صحته اعتراض صواريخ في الجو من خلال نظام القبة الحديدية الإسرائيلي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أغلقت بعض الطرق قرب غزة كإجراء احترازي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو أذن بعملية استهداف أبو العطا، متهما إياه بتنفيذ سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة والقناصة ومحاولات تسلل إلى أراضيها.

وقال البيان "كان أبو العطا مسؤولا عن معظم أنشطة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة وكان قنبلة موقوتة"، واتهمه بالتخطيط "لشن هجمات إرهابية وشيكة بوسائل مختلفة".

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتل أبو العطا أثناء "قيامه بعمل جهادي بطولي".

وقال البيان "ردنا حتما قادم يزلزل الكيان الصهيوني".

من ناحية أخرى، قالت حركة حماس إن إسرائيل "تتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير" وتعهدت بألا يمر اغتيال أبو العطا "دون عقاب".

وقالت وسائل الإعلام السورية إن هجوم دمشق نُفذ باستخدام عدة صواريخ أحدها أسقطه الجيش السوري فوق داريا القريبة من العاصمة.

وأضافت أن شخصين على الأقل قُتلا وأُصيب ستة في الهجوم، ووصفت الهدف بأنه منزل مدنيين في حي المزة في غرب العاصمة حيث يوجد العديد من السفارات الأجنبية.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء أضرارا لحقت بمبنى من طابقين وتناثر أنقاض على السيارات.

ونفذت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات الجوية داخل سوريا مستهدفة إيران وجماعة حزب الله اللبنانية اللتين تصفهما بأنهما الخطر الأكبر على الحدود.

(شارك في التغطية آلاء سويلم من القاهرة وتوم بيري من بيروت - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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