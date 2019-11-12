هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 04:27 ص

غزة (رويترز) - قال مسؤولون إن القوات الإسرائيلية قتلت بهاء أبو العطا، القائد الميداني بحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم قبل الفجر على منزله في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون طبيون إن امرأة قتلت أيضا في التفجير الذي وقع في حي الشجاعية بمدينة غزة. وأصيب شخصان أيضا.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو أذن بعملية استهداف أبو العطا، متهما إياه بتنفيذ سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة والقناصة والتخطيط لغيرها.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتل أبو العطا وهددت بالرد على إسرائيل.

(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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