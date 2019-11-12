هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 06:41 ص

منزل القائد الميداني الكبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا في مدينة غزة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي يوم الثلاثاء. تصوير: محمد سالم - رويترز.

من نضال المغربي ودان وليامز

غزة/القدس (رويترز) - قتلت إسرائيل قائدا ميدانيا كبيرا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران في استهداف نادر في قطاع غزة اليوم الثلاثاء واتهمته بتنفيذ سلسلة من الهجمات عبر الحدود والتخطيط للمزيد.

وسيمثل مقتل بهاء أبو العطا في منزله على الأرجح تحديا جديدا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة والتي حاولت في أغلب الأوقات الحفاظ على هدنة مع إسرائيل منذ حرب 2014.

وتضع إسرائيل التوتر المتصاعد في غزة في إطار صراع إقليمي أوسع مع إيران. واستشهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمثل هذه السيناريوهات في محاولة تشكيل حكومة ائتلافية واسعة بعد انتخابات غير حاسمة مرتين هذا العام.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن زوجة أبو العطا قتلت أيضا في التفجير الذي وقع في حي الشجاعية بمدينة غزة قبل الفجر. وأصيب شخصان أيضا.

وقال شهود إن الفلسطينيين أطلقوا بعد فترة وجيزة وابلا من الصواريخ على إسرائيل مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مدينة أسدود الساحلية على بعد حوالي 20 كيلومترا.

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتسن لرويترز التحقق منه اعتراض صواريخ في الجو بواسطة نظام القبة الحديدية الإسرائيلي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أغلقت بعض الطرق قرب غزة كإجراء احترازي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو أذن بعملية استهداف أبو العطا، متهما إياه بتنفيذ سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة والقناصة.

وقال البيان "كان أبو العطا مسؤولا عن معظم أنشطة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة وكان قنبلة موقوتة"، متهما أبو العطا بالتخطيط "لشن هجمات إرهابية وشيكة بوسائل مختلفة".

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتل أبو العطا أثناء "قيامه بعمل جهادي بطولي".

وقال البيان "ردنا حتما قادم يزلزل الكيان الصهيوني".

ومن ناحية أخرى، قالت حركة حماس إن إسرائيل "تتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير" وتعهدت بأن اغتيال أبو العطا "لن يمر دون عقاب".

وتشترك حركة الجهاد الإسلامي مع التزام حماس الأيديولوجي بتدمير إسرائيل. لكنها على عكس حماس، غاضبة في الغالب من الجهود التي تقودها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الإسرائيليين.

(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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