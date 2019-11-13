هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 07:54 ص

انفجار على طريق سريع قرب بلدة أسدود في جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

القدس/غزة (رويترز) - أسفرت ضربة جوية إسرائيلية عن مقتل مسلح فلسطيني يوم الأربعاء بينما أطلق مسلحون صواريخ على إسرائيل في اليوم الثاني من العنف المتصاعد عبر الحدود.

ومع بزوغ الفجر، دفعت صفارات الإنذار الإسرائيليين إلى الهرع إلى الملاجئ في بلدات قرب الحدود مع قطاع غزة وفي مناطق أبعد داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت مجموعة في غزة كانت تعد لإطلاق صواريخ عبر الحدود. وقُتل شخص واحد على الأقل. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنه أحد أعضائها.

وبدأ يوم الثلاثاء أسوأ قتال منذ شهور بعد أن قتلت إسرائيل قياديا كبيرا من حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران في غزة، متهمة إياه بأنه العقل المدبر لهجمات وقعت ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة وبأنه كان يخطط لشن المزيد.

وردا على ذلك أطلق مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي نحو 200 صاروخ على إسرائيل طوال يوم الثلاثاء. وقالت مصادر فلسطينية إن ضربات جوية إسرائيلية أخرى ضد أهداف لحركة الجهاد في غزة أدت إلى مقتل ثمانية فلسطينيين آخرين سبعة منهم مسلحون.

ويبدو أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال حتى الآن. وذكر مصدر دبلوماسي لرويترز أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط في طريقه إلى القاهرة لبدء وساطة لإنهاء العنف.

(تغطية صحفية ميان لوبل ونضال المغربي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)

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