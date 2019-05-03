هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 09:46 م

دبابة إسرائيلية وعربة عسكرية وراء السياج الحدود مع غزة أثناء احتجاج شبان فلسطينيين في جنوب القطاع يوم الجمعة. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.

من نضال المغربي

غزة (رويترز) - قتلت قوات الجيش الإسرائيلي مسلحين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ضربات جوية على قطاع غزة يوم الجمعة، كما قُتل محتج فلسطيني في اشتباكات مع قوات إسرائيلية على حدود القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات كانت ردا على إطلاق نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين.

وقالت حماس التي تحكم القطاع إن اثنين من أعضاء جناحها المسلح قتلا وأصيب ثلاثة آخرون عندما قصفت إسرائيل أحد مواقعها في وسط غزة.

وبعد ذلك بقليل، قال مسؤولون طبيون في القطاع إن فلسطينيا عمره 19 عاما توفي متأثرا بجروحه بعدما أصيب برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركته في احتجاجات أسبوعية على الحدود.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا على الحادث حتى الآن.

ويطالب المحتجون بإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على القطاع. كما يريدون أيضا أن يكون للفلسطينيين حق العودة إلى الأرض التي فرت منها أسرهم أو أُجبرت على الفرار منها أثناء قيام إسرائيل عام 1948. وترفض إسرائيل ذلك.

وطبقا لمسؤولي الصحة في غزة فإن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 من أبناء القطاع منذ أن بدأت "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس آذار من العام الماضي. وقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.

وينسب الفضل لوسطاء مصريين في وقف إطلاق النار بعد أن سقط صاروخ لحماس في شمالي تل أبيب في مارس آذار مما أدى إلى تصعيد القتال. ويعمل الوسطاء المصريون للحيلولة دون حدوث تصعيد جديد.

وقالت حماس في بيان يوم الخميس إن يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات بشان جهود الحفاظ على الهدوء على الحدود وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في غزة التي تضرر اقتصادها بشدة بفعل سنوات الحصار علاوة على تخفيض المساعدات الأجنبية. ويقول البنك الدولي إن نسبة البطالة تبلغ 52 في المئة.

وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع وصول الأسلحة لحماس التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية.

وساعدت الوساطة المصرية في إقناع إسرائيل برفع بعض القيود على حركة السلع والأفراد من غزة وإليها وتوسيع نطاق منطقة الصيد على البحر المتوسط للصيادين في القطاع.

لكن إسرائيل قلصت المنطقة مرة أخرى هذا الأسبوع ردا على إطلاق صاروخ من غزة، بحسب متحدثة من وكالة الاتصال العسكري مع الفلسطينيين.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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