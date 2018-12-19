إسرائيل تقول إنها ستدرس انسحاب أمريكا من سوريا وستعمل على ضمان أمنها

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 06:25 م

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس يوم الأربعاء. تصوير: عمير كوهين - رويترز

القدس (رويترز) - قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل ستدرس قرار أمريكا بسحب قواتها من سوريا وسوف تعمل على ضمان أمنها.

وقال نتنياهو في بيان إنه تحدث خلال اليومين الماضيين مع الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي بشأن عزم الولايات المتحدة سحب القوات من سوريا.

وأضاف "أوضحا أن لديهما وسائل أخرى لممارسة النفوذ في المنطقة".

وتابع "سندرس الإطار الزمني والكيفية التي سيتم بها ذلك وبالطبع التداعيات المترتبة علينا. سنعمل في كل الأحوال على ضمان الحفاظ على أمن إسرائيل وحماية أنفسنا".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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