إسرائيل تقول ضربت أهدافا إيرانية في سوريا 200 مرة في العامين الماضيين
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وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مؤتمر يوم الثلاثاء. تصوير: عمير كوهين - رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يوم الثلاثاء بأن إسرائيل نفذت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا في العامين الماضيين، في تلخيص نادر لنتائج حملتها.
وذكرت مصادر إقليمية أن إسرائيل بدأت شن ضربات عسكرية في سوريا عام 2013 استهدفت ما يشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة ونشر قوات من قبل إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية، وكلتيهما شريك لدمشق في الحرب الأهلية السورية.
ومن النادر قيام مسؤولين إسرائيليين بكشف تفاصيل لعمليات محددة. ورفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية يوم الثلاثاء التعليق بعدما قالت سوريا إنها أسقطت صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على أهداف عسكرية قرب مدينة حماة.
لكن وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس استغل خطابا في مؤتمر كي يقدم رؤية عامة للمهام التي نفذتها إسرائيل في سوريا.
وقال كاتس في مؤتمر "لقد نشر للتو- نقلا عن مصادرنا العسكرية، لذلك بوسعي أن أنقله أيضا- أن إسرائيل قامت بعمل عسكري أكثر من 200 مرة في العامين الماضيين داخل سوريا نفسها".
وأضاف "يجب تفهم هذا الأمر في ضوء (رغبتنا في) الحفاظ على الخط الأحمر ومنع ما فعلته إيران وما تفعله وما تحاول فعله ضد إسرائيل انطلاقا من سوريا".
وسئلت متحدثة عسكرية إسرائيلية كي تؤكد تصريحات كاتس، فقالت إن إسرائيل نفذت نحو 200 هجوم داخل سوريا في العام ونصف الماضي.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز