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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 08:41 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:41

وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مؤتمر يوم الثلاثاء. تصوير: عمير كوهين - رويترز (reuters_tickers)