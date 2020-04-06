هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 01:26 م

يهودي ملتح يضع كمامة على وجهه في تل أبيب يوم 5 أبريل نيسان 2020. تصوير: عمير كوهين - رويترز

القدس (رويترز) - قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين إن الإسرائيليين الذين يطلقون لحاهم لاعتبارات دينية سيكون بإمكانهم الحصول على كمامات طبية مفصلة لهم خصيصا لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا بدلا من مطالبتهم بحلق لحاهم.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس طلبت السلطات من الناس تغطية الفم والأنف في الأماكن العامة.

ولكن العديد من رجال الدين اليهودي والإسلامي وبعض رجال الدين المسيحي يطلقون لحاهم لأسباب دينية وهو ما أثار التساؤلات عن كيفية التعامل مع شعر الوجه فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

لكن إيتامار جروتو نائب المدير العام بوزارة الصحة قال إن الكمامات ستفصل بحيث تراعي اللحى.

وقال لراديو الجيش "نصدر تصريحا صناعيا لإنتاج الكمامات وهو ما يعني أن خلال أيام ستكون هناك كمامات بأحجام مختلفة ... فأصحاب اللحى سيكون بإمكانهم إيجاد المقاس المناسب".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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