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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أغسطس, 2018 08:51 م 01 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:51

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع رئاسة الوزراء في القدس يوم 29 يوليو تموز. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل ستنشر جيشها إذا حاولت طهران إغلاق مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وفي الأسبوع الماضي علقت السعودية مرور ناقلات النفط عبر المضيق بعدما هاجم المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران ناقلتين في الممر المائي.

وقال الحوثيون، الذين هددوا في السابق بإغلاق المضيق، الأسبوع الماضي إنهم يملكون القدرة على ضرب موانئ سعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر.

ولم تهدد إيران بإغلاق باب المندب لكنها قالت إنها ستغلق مضيق هرمز إذا تم منعها من تصدير النفط.

وقال نتنياهو "إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب فأنا متأكد من أنها ستجد نفسها في مواجهة تحالف دولي سيكون مصمما على الحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا التحالف سيشمل أيضا كل الأفرع العسكرية لإسرائيل".

كان نتنياهو يتحدث خلال استعراض لضباط جدد بالبحرية في حيفا. وأضاف وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان في كلمة منفصلة أن إسرائيل "سمعت في الآونة الأخيرة عن تهديدات بالإضرار بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر". ولم يذكر أي تفاصيل.

وتمر السفن المتجهة إلى إسرائيل، لا سيما القادمة من آسيا، عبر المضيق إلى إيلات أو تواصل طريقها عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط. ويتعين على السفن المتجهة إلى ميناء العقبة الأردني أو الموانئ السعودية سلوك الطريق نفسه.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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رويترز