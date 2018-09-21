إسرائيل تهدد بخفض تحويلات الضرائب الفلسطينية إذا تم دفع أموال لأسرة قاتل
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وزير المالية الإسرائيلي موشي كاخلون في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال وزير المالية الإسرائيلي موشي كاخلون يوم الجمعة إن إسرائيل ستخفض إيرادات الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية إذا دفعت أموالا لأسرة قاتل مستوطن إسرائيلي من أصل أمريكي.
وأضاف كاخلون أنه أصدر تعليمات بحجب أي مبلغ يتم دفعه لأسرة القاتل من إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة.
وقال على تويتر "سأبحث سبلا أخرى لتقييد النشاط الاقتصادي لأسرة الإرهابي".
وطُعن أري فولد (45 عاما) وهو أمريكي المولد في مركز تجاري في كتلة عتصيون الاستيطانية جنوبي القدس يوم الأحد. وجرى إطلاق النار على المهاجم خليل يوسف الجبارين (17 عاما) الذي ينتمي إلى قرية بالضفة الغربية المحتلة وهو محتجز حاليا في سجن إسرائيل.
وقال مسؤول فلسطيني إنه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كان الجبارين وأسرته سيحصلون على مدفوعات.
وحجبت إسرائيل في الماضي إيرادات ضريبية وسنت في يوليو تموز قانونا يفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية تعادل الأموال التي تدفعها للفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل ولأسرهم وأسر من تقتلهم القوات الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إن تلك المدفوعات تمثل مكافأة وتشجيعا لأفعال السجناء ضدها بينما تقول السلطة الفلسطينية إنها مدفوعات لمساعدتهم ومساعدة أسرهم.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز