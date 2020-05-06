هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 03:38 م

شعار شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة في صورة من أرشيف رويترز

تل أبيب (رويترز) - قالت اسرائيل انها ستؤجر طائرات مسيرة لليونان للدفاع عن حدودها في أول صفقة عسكرية بين البلدين تتضمن خيارا لشراء النظام.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إنه تم التوقيع رقميا على الاتفاق مع وزارة الدفاع اليونانية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبموجب الاتفاق، ستؤجر وزارة الدفاع الإسرائيلية نظام هيرون للطائرات المسيرة، الذي تصنعه شركة إسرائيل للصناعات الجوية المملوكة للدولة منذ ثلاث سنوات.

ونظام هيرون، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي وقوات بحرية حول العالم، مجهز بمنصات تصلح للأنشطة النهارية والليلية، ورادارات دورية بحرية واتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وقالت الوزارة الإسرائيلية في بيان إن اليونان ستستخدمها بالدرجة الأولى للدفاع عن الحدود، مضيفة أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل واليونان تتوسع.

وقال يائير كولاس مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع الإسرائيلية "نأمل في توقيع اتفاقيات إضافية مع اليونان وكذلك مع شركاء أوروبيين آخرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات الأمنية، في أوقات جائحة كورونا وما بعدها".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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