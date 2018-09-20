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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 01:17 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:17

من دان وليامز

القدس (رويترز) - قالت إسرائيل يوم الخميس إنها لن توقف ضرباتها في سوريا لكنها ستبذل المزيد لعدم حدوث تعارض مع أنشطة القوات الروسية، وذلك بعد أن اتهمتها موسكو بارتكاب "أفعال غير مسؤولة وغير ودية" أدت إلى إسقاط طائرة روسية عن طريق الخطأ بنيران سورية أطلقت من الأرض.

ولقي 15 روسيا حتفهم عندما تحطمت طائرة الاستطلاع، وهي من طراز إليوشن-20، قرب اللاذقية في جنوب سوريا يوم الاثنين. وقالت روسيا إن سوريا أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية بالمنطقة، واتهمت إسرائيل بالتسبب في هذه الملابسات الخطيرة لأنها لم تعط إنذارا مسبقا بوقت كاف.

ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف إسقاط الطائرة في البداية بأنه "عارض مأساوي"، عبرت موسكو عن غضبها.

وكتبت السفارة الروسية في تل أبيب على تويتر باللغة الإنجليزية "تعتبر موسكو أفعال سلاح الجو الإسرائيلي غير مسؤولة وغير ودية إذ عرضت طائرة روسية من طراز إليوشن-20 للخطر وأدت إلى مقتل 15 عسكريا".

وأضافت أن روسيا "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإبعاد كل ما من شأنه أن يهدد حياة وأمن قواتنا التي تحارب الإرهاب".

ونفذت إسرائيل عشرات الضربات في سوريا خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات لتمنع ما وصفته بأنه عمليات نقل أسلحة إلى مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية وحلفاء آخرين إيرانيين. وتغاضت روسيا إلى حد كبير عن الضربات التي يقول الإسرائيليون إنها لا تشكل أي تهديد مباشر للرئيس السوري بشار الأسد حليف موسكو.

وأرسلت إسرائيل قائد سلاح الجو إلى موسكو يوم الخميس لإطلاعها على ملابسات الواقعة. وعبرت إسرائيل عن أسفها لسقوط قتلى، لكنها نفت ارتكاب أي خطأ وألقت باللوم على النيران السورية المضادة للطائرات بعد انسحاب طائراتها ورجوعها عبر الحدود.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز