هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 04:56 م

مجموعة من الأشخاص يرتدون أقنعة واقية في سوق بتل أبيب يوم 15 مارس اذار 2020. تصوير: كورينا كيرن-رويترز.

من دان وليامز

القدس (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستبدأ إعادة فتح المدارس تدريجيا الأسبوع المقبل إذا لم تحذر أحدث البيانات الصحية من زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأغلقت إسرائيل المدارس ورياض الأطفال في منتصف مارس آذار، مما أدى إلى تفاقم آثار الإغلاق الاقتصادي بعد اضطرار الآباء إلى البقاء في المنازل بصحبة أطفالهم. لكن مع بلوغ معدل البطالة ذروته عند 27 بالمئة وتراجع معدلات العدوى، تبدأ إسرائيل حاليا في تخفيف القيود.

وقال مكتب نتنياهو إن الأطفال في السنوات الثلاث الأولى من المدرسة الابتدائية سيستأنفون دراستهم يوم الأحد، بداية أسبوع العمل الإسرائيلي، بأعداد مخفضة لا تزيد على 15 تلميذا في كل فصل دراسي.

ووصف هذه الإجراءات بأنها "المرحلة الأولية" من "استئناف تدريجي للنظام التعليمي وفق أحدث بيانات تفشي المرض" التي سيتم مراجعتها يوم الجمعة.

وقال المكتب إن إعادة فتح المدارس ستتوقف على أن تشير البيانات إلى عدم تفاقم انتقال فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، 15466 حالة إصابة بفيروس كورونا و202 حالة وفاة. وفي ظل استخدام حوالي 100 جهاز تنفس صناعي لمصابي كوفيد-19 و2000 جهاز احتياطي آخر، تجد الحكومة أمامها فرصة لإعادة التفكير في سياسة الطوارئ.

وقال ليف دراكر المسؤول بوزارة المالية للصحفيين إن إغلاق المدارس يكلف الاقتصاد ما بين 48 مليون دولار و128 مليون دولار يوميا. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 400 مليار دولار لعام 2019. ومن المتوقع حدوث انكماش بنسبة 5.4 بالمئة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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