هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 06:36 ص

منزل دمر نتيجة صاروخ في تل أبيب يوم الاثنين. تصوير: يائير ساجي - رويترز. (يحظر إعادة بيع الصورة أ و الاحتفاظ بها في الأرشيف. ويحظر استخدام الصورة داخل إسرائيل.)

مشميريت(إسرائيل) (رويترز) - قالت السلطات الإسرائيلية إن منزلا في وسط إسرائيل أصيب يوم الاثنين بصاروخ بعيد المدى أُطلق من قطاع غزة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص في أول حادث من نوعه منذ حرب شهدها القطاع عام 2014.

وجاء الحادث الذي وقع في الساعات المبكرة من الصباح في بلدة مشميريت الزراعية شمالي تل أبيب في وقت تزايدت فيه التوترات قبل حلول الذكرى السنوية لبدء الاحتجاجات على حدود غزة في مطلع الأسبوع ومع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن وحملة الانتخابات التي تجري في إسرائيل في التاسع من أبريل نيسان.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها العاصمة التجارية لإسرائيل لمثل هذا الهجوم خلال حرب 2014 مع حركة حماس.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنها عالجت ستة مصابين من قاطني منزل في مشميريت من بينهم طفل. وأظهرت مشاهد تلفزيونية مبنى لحقت به أضرار جسيمة وقالت الشرطة إن حريقا اشتعل فيه أيضا.

ووقع الهجوم بعد دقائق من إطلاق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المنطقة وإعلانه أن صاروخا أطلق من غزة.

ولم يصدر تأكيد فلسطيني بشأن ذلك.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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