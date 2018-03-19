إسرائيل: الاشتباه في ضلوع موظف بقنصلية فرنسا بالقدس في تهريب أسلحة للفلسطينيين
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القدس (رويترز) - قالت إسرائيل يوم الاثنين إنها اعتقلت فرنسيا يعمل في القنصلية الفرنسية بالقدس للاشتباه في تهريبه أسلحة للفلسطينيين.
وقال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في بيان بالعبرية إن الفرنسي استخدم سيارة تابعة للقنصلية للتهرب من التفتيش الأمني الإسرائيلي ونقل 70 مسدسا وبندقتين هجوميتين عبر معبر اريز على الحدود بين إسرائيل وغزة للضفة الغربية خمس مرات على الأقل.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز