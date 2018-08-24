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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 08:45 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:45

القدس (رويترز) - قالت إسرائيل إن مسلحا فلسطينيا قتلته قواتها على حدود قطاع غزة هذا الأسبوع كان ممرضا يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود وإنها طلبت توضيحا من المنظمة.

وأضافت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات) أن الفلسطيني يدعى هاني المجدلاوي وقالت إنه قتل بالرصاص يوم الاثنين بعد أن ألقى قنبلة على الجنود.

وقال متحدث باسم كوجات يوم الخميس "تواصلنا مع أطباء بلا حدود للحصول على توضيح بشأن هذا الأمر".

وأكدت المنظمة لاحقا في بيان مقتل المجدلاوي لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.

وقالت "تعمل أطباء بلا حدود على التحقق وفهم ملابسات هذا الحادث بالغ الخطورة، ولا يمكنها قول المزيد في هذه المرحلة".

ويقول الموقع الإلكتروني لأطباء بلا حدود إن المنظمة تدير ثلاثة مراكز للحروق والصدمات في قطاع غزة. وتدير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القطاع وخاضت ثلاث حروب مع إسرائيل خلال العقد الماضي.

ولم تؤكد السلطات في غزة مقتل المجدلاوي إذ قالت إن مثل هذا التأكيد يتطلب وجود جثته التي تعتقد أن إسرائيل تحفظت عليها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس بوسعه تأكيد ذلك على الفور.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية انتماء المجدلاوي لها.

وقال أسامة المجدلاوي شقيق القتيل على صفحته على فيسبوك "الشهيد هاني رحمه الله عاش في الدنيا 28 عام. الشهيد هاني تزوج قبل ٤ أشهر فكان حفل زفافه بتاريخ 20/4 وكان حفل استشهاده بتاريخ 20/8 في ذات المكان. الشهيد هاني عريس وله شقته المستقلة به وزوجته حامل".

وأضاف "الشهيد هاني يعمل في مؤسسة دولية أطباء بلا حدود ويتقاضى راتب شهري. الشهيد هاني أكتر إخوته استقرارا نفسيا واقتصاديا واجتماعيا... الشهيد هاني اشترى سلاحه من حر ماله".

ويشهد قطاع غزة تصعيدا في المواجهات على الحدود منذ ما يقرب من خمسة أشهر. ونظم فلسطينيون احتجاجات أسبوعية تحولت في بعض الأحيان لمظاهرات حاشدة عنيفة رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليها. وقُتل 170 فلسطينيا على الأقل في تلك المواجهات حتى الآن.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز