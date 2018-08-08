إسرائيل: انطلاق صفارات الإنذار قرب غزة إنذار كاذب
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القدس (رويترز) - أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار قرب قطاع غزة يوم الأربعاء، لكنه قال لاحقا إنه مجرد خطأ.
وكتب الجيش على تويتر "كان ذلك إنذارا كاذبا".
وتطلق إسرائيل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق نشطاء في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، صواريخ أو قذائف مورتر.
ويأتي انطلاق صفارات الإنذار فيما تبحث إسرائيل وحركة حماس أفكارا اقترحتها مصر والأمم المتحدة للتهدئة بعد تصاعد المواجهات بين الجانبين لأكثر من ثلاثة أشهر على حدود غزة.
وقصفت إسرائيل يوم الثلاثاء موقعا تابعا لحماس في شمال قطاع غزة مما أدى لمقتل عضوين في الحركة. وقالت إسرائيل إن جنودها تعرضوا لإطلاق نار من الموقع، لكن حماس نفت ذلك قائلة إن العضوين كانا يشاركان في تدريب على إطلاق النار.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي )
رويترز