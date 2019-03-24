هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 04:23 م

القدس (رويترز) - قال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع يوم الاثنين مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وذلك خلال استضافته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أمريكي كبير قال في وقت سابق إن إدارة ترامب تحضر وثيقة رسمية لتقنين تأييد ضم إسرائيل للمنطقة الاستراتيجية التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال كاتس على تويتر يوم الأحد "غدا، الرئيس ترامب، وفي حضور رئيس الوزراء نتنياهو، سيوقع على مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقوى من أي وقت مضى".

وتعتبر الأمم المتحدة الجولان أرضا محتلة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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