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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 07:10 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:10

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عند معبر كرم أبو سالم على الحدود مع غزة يوم 22 يوليو تموز 2018. تصوير: عمير كوهين - رويترز.

ميروم جولان (هضبة الجولان) (رويترز) - قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثلاثاء إن سوريا عززت حجم قواتها البرية ليتجاوز المستوي الذي كان عليه قبل الحرب الأهلية، وذلك في تقييم يشير إلى أن الجيش السوري تعافى من تراجع كبير في عدد أفراده في المراحل الأولى من الحرب.

وتأثر الجيش السوري نتيجة هروب أعداد كبيرة من الخدمة في السنوات الأولى من الحرب التي بدأت عام 2011. وبحلول 2015 أقر الرئيس بشار الأسد بأن نقص "القوة البشرية" أدى إلى عدم تمكن الجيش من القتال في جميع المناطق خوفا من خسارة أراض مهمة.

وتدخلت روسيا عسكريا بعد ذلك بفترة قصيرة لتحول دفة الحرب وتساعد في تسليح وتدريب الجيش السوري. ودعمت إيران الأسد أيضا وأرسلت مستشارين عسكريين وفصائل شيعية متحالفة معها من كل أنحاء المنطقة لدعم الجيش السوري.

وشملت القوات المؤيدة للحكومة في الصراع السوري فصائل محلية أنشأتها جماعة حزب الله اللبنانية بدعم إيراني ومن بينها قوات الدفاع الوطني.

وقال ليبرمان للصحفيين خلال جولة في هضبة الجولان "في الجهة المقابلة نرى الجيش السوري، الذي لم يكتف بالسيطرة على كل الأراضي السورية لكنه يبني جيشا بريا جديدا له قاعدة عريضة سيعود إلى حجمه السابق إن لم يكن أكبر".

وتراقب إسرائيل عن كثب القدرات العسكرية لسوريا التي اشتبكت معها في ثلاثة حروب. وتحتل إسرائيل شطرا من هضبة الجولان السورية منذ حرب 1967.

ومع استعادة الأسد زمام السيطرة الآن، تبدى إسرائيل قلقها من احتمال خرقه اتفاقا لفض الاشتباك في الجولان عمره 44 عاما.

وقال ليبرمان في بيان على تويتر إن الدبابات التي نشرتها إسرائيل في مناطق بالجولان هي "قوتنا الضاربة الساحقة وسنعرف كيف ندافع عن الحدود في أي حالة".

وفي مقابلة جرت في مايو أيار قال الأسد إن سوريا حسنت دفاعاتها الجوية بمساعدة روسية.

وقال قائد القوات الإسرائيلية المدرعة في إفادة للصحفيين في 19 يوليو تموز إنه على الرغم من احتمال عدم زيادة عدد الدبابات الإسرائيلية في المواقع فسيجري استخدام طراز جديد متطور من الدبابات في 2021.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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رويترز