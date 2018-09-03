إسرائيل: قد نستهدف قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق
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وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في غزة يوم 22 يوليو تموز 2018. تصوير: عمير كوهين - رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الاثنين إلى أن بلاده قد تهاجم قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا.
وأضاف خلال مؤتمر في القدس "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب".
وردا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق حيث قالت مصادر لرويترز إن إيران أمدت وكلاء شيعة لها بصواريخ باليستية قال ليبرمان "أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره... حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز