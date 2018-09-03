إسرائيل: قد نستهدف قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق

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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 10:00 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:00

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في غزة يوم 22 يوليو تموز 2018. تصوير: عمير كوهين - رويترز. (reuters_tickers)