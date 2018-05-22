إسرائيل: ما من سند قانوني للطلب الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية
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القدس (رويترز) - شككت إسرائيل يوم الثلاثاء في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".
ووصفت الوزارة الطلب بأنه "خطوة مثيرة للسخرية".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز