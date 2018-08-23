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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 08:17 م 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:17

القدس (رويترز) - قالت إسرائيل يوم الخميس إن مسلحا فلسطينيا قتلته قواتها على حدود قطاع غزة هذا الأسبوع كان ممرضا يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود وإنها طلبت توضيحا من المنظمة الخيرية.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات) أن اسم الفلسطيني الذي قتل هو هاني المجدلاوي وقالت إنه قتل بالرصاص يوم الاثنين بعد أن ألقى قنبلة يدوية على الجنود.

وقال متحدث باسم كوجات "تواصلنا مع أطباء بلا حدود للحصول على توضيح بشأن هذا الأمر".

ولم ترد منظمة الإغاثة بعد على اتصالات ورسائل بالبريد الإلكتروني من رويترز للتعليق. ويقول الموقع الإلكتروني لأطباء بلا حدود إن المنظمة تدير ثلاثة مراكز للحروق والصدمات في قطاع غزة. وتدير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القطاع وخاضت ثلاث حروب مع إسرائيل خلال العقد الماضي.

ولم تؤكد السلطات في غزة مقتل المجدلاوي إذ قالت إن مثل هذا التأكيد يتطلب وجود جثته التي تعتقد أن إسرائيل تحفظت عليها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس بوسعه تأكيد ذلك على الفور.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية انتماء المجدلاوي لها.

وقال أسامة المجدلاوي شقيق القتيل على صفحته على فيسبوك تعليقا على تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إن هاني المجدلاوي، وهو متزوج ويبلغ من العمر 28 عاما، "شهيد" مشيرا إلى أنه اشترى السلاح من ماله الخاص وتصرف بشكل مستقل تماما.

وأضاف أسامة أن هاني كان يعمل لصالح أطباء بلا حدود وكان الأكثر استقرارا اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا بين إخوته.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا في المواجهات على الحدود منذ ما يقرب من خمسة أشهر. ونظم فلسطينيون احتجاجات أسبوعية تحولت في بعض الأحيان لمظاهرات حاشدة عنيفة ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليها. وقُتل 170 فلسطينيا على الأقل في تلك المواجهات حتى الآن.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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