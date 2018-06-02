هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 01:18 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 13:18

جنود اسرائيليون بموقع حاول فيه فلسطيني دهسهم بسيارته في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت. تصوير: موسى قواسمة - رويترز

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينيا بالرصاص لأنه حاول دهس قوات ومدنيين بجرار في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت.

وأضاف الجيش في بيان أن القوات حاولت إيقاف الرجل بعدما حاول دهس أحد أفراد الشرطة وجندي باستخدام جرار في مدينة الخليل.

وتابع "واستدار الإرهابي وواصل القيادة بهدف مهاجمة مدنيين في الجوار. ورصد جندي آخر كان على سطح أحد المباني القريبة التهديد الذي يتعرض له المدنيون الواقفون في مكان قريب وردا على ذلك أطلق النار على الإرهابي".

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية ويعيش فيها نحو 200 ألف شخص. ويقيم حوالي ألف مستوطن إسرائيلي في وسط المدينة المضطربة وتتولى القوات الإسرائيلية حمايتهم.

وأظهرت لقطات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي جنودا إسرائيليين يسحبون جثة رجل من جرار صغير في شارع.

وقال بيان عسكري سابق "حاول إرهابي دهس أفراد في قوات الدفاع الإسرائيلية بعربته. وردا على ذلك، أطلقت القوات النار باتجاه الإرهابي فقتلته. ولم يصب أي من أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الرجل لكن المسؤولين لم يدلوا بمزيد من التفاصيل عن الواقعة التي تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقتل 119 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيل في احتجاجات أسبوعية على الحدود بدأت في قطاع غزة يوم 30 مارس آذار. وأطلق نشطاء فلسطينيون العشرات من قذائف المورتر والصواريخ من غزة على إسرائيل يوم الثلاثاء مما أدى إلى ضربات جوية إسرائيلية.

وانهارت محادثات السلام بين الجانبين في 2014 ولم تظهر حتى الآن أي إشارة على تقدم في مسعى الإدارة الأمريكية لاستئناف الحوار.

ويشعر الفلسطينيون بالغضب لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز