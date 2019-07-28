هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 12:21 م

من دان وليامز

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن منظومة أرو-3 للصواريخ الدفاعية الباليستية المدعومة من الولايات المتحدة اجتازت اختبارات بالذخيرة الحية في ألاسكا ووصف الإنجاز بأنه تحذير لإيران.

وتوصف المنظومة، التي شاركت في تصنيعها شركة بوينج، بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي.

واجتازت المنظومة أول اختبار لعملية اعتراض كاملة فوق البحر المتوسط في 2015 ونُشرت في إسرائيل في 2017.

وقال نتنياهو، الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع، في بيان أعلن فيه الاختبارات الثلاثة التي جرت سرا "الأداء كان مثاليا.. أصاب الهدف تماما في كل مرة".

وتعتبر إسرائيل منظومة أرو-3 درعا ضد الصواريخ الباليستية التي بحوزة إيران وسوريا.

وانزلقت إيران لمواجهة تزداد احتداما مع الولايات المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إن إيران أجرت فيما يبدو اختبارا لصاروخ باليستي متوسط المدى حلق لمسافة نحو ألف كيلومتر. وقالت طهران إن إجراء مثل تلك الاختبارات يلبي احتياجات دفاعية لديها.

وقال نتنياهو اليوم الأحد "إسرائيل لديها قدرات حاليا للتحرك في مواجهة الصواريخ الباليستية التي تُطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر... على كل أعدائنا أن يعرفوا أن بمقدورنا أن نتفوق عليهم دفاعيا وهجوميا".

وكان من المتوقع إجراء اختبارات أرو-3 العام الماضي لكنها تأجلت بعد مشكلات في اختبار المنظومة.

وأُجهضت أول تجربة كاملة، كان من المقرر إجراؤها في 2014، بسبب ما قال مصممون إنه تحليق خاطئ للصاروخ المستهدف. كما أُلغيت اختبارات متابعة إسرائيلية أواخر 2017 وأوائل 2018 في غضون مهلة قصيرة بسبب مشكلات فنية.

واعتبرت إسرائيل والولايات المتحدة أن نجاح اختبارات المنظومة في ألاسكا علامة على قوة تحالفهما.

وحضر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اجتماع اليوم الأحد لحكومة نتنياهو، حيث شاهد هو والوزراء فيديو لعملية اعتراض صاروخ في ألاسكا.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه كجزء من اختبارات ألاسكا، تمت مزامنة أرو-3 بنجاح مع نظام رادار متنقل طراز ايه.ان/تي.بي.واي-2، الذي يُعرف أيضا باسم إكس-باند، والذي يتيح للولايات المتحدة تغطية عالمية شاملة. ولدى إسرائيل بطارية إكس-باند.

وقال الأميرال جون هيل، نائب مدير وكالة الدفاع الصاروخي بالبنتاجون، في بيان "نحن ملتزمون بمساعدة حكومة اسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية الصاروخية الوطنية للدفاع عن دولة اسرائيل ونشر قوات أمريكية من تهديدات ناشئة".

ومنظومة أرو-3 والجيل الأقدم منها أرو-2 بمثابة طبقة عليا من درع إسرائيلي متكامل تم بناؤه بدعم من الولايات المتحدة لمقاومة مختلف الصواريخ المحتملة. والطبقة الأدنى هي منظومة القبة الحديدية قصيرة المدى.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير)

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