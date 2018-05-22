إسرائيل: نحن أول من استخدم المقاتلة الأمريكية إف-35 في أعمال قتالية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 09:35 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:35

طائرة شبح أف-35 في قاعدة جوية إسرائيلية. صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)