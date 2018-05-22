إسرائيل: نحن أول من استخدم المقاتلة الأمريكية إف-35 في أعمال قتالية
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طائرة شبح أف-35 في قاعدة جوية إسرائيلية. صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي يوم الثلاثاء في تصريحات نشرها حساب الجيش الرسمي على تويتر إن إسرائيل أول بلد يستخدم المقاتلة الشبح الأمريكية الصنع إف-35 في شن هجمات.
كما نقلت وسائل إعلام عن الميجر جنرال أميكام نوركين قوله خلال كلمة أمام قادة سلاح الجو في 20 دولة أجنبية مجتمعين في إسرائيل "نطلق المقاتلة إف-35 في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهاجمنا (بها) بالفعل مرتين على جبهتين مختلفتين".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نوركين عرض أيضا صورة فوتوغرافية لمقاتلة إسرائيلية من طراز إف-35 وهي تحلق فوق بيروت.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن المقاتلة إف-35 المعروفة أيضا باسم (جوينت سترايك) واسم (أدير) باللغة العبرية والتي تعني (قدير).
وكانت إسرائيل أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على المقاتلة إف-35. وفي ديسمبر كانون الأول 2016 حصلت على أول طائرتين ضمن طلبية تشمل 50 طائرة. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى تسليم تسع طائرات على الأقل حتى الآن.
وتقول إسرائيل إنها وجهت عشرات الضربات في سوريا إلى مواقع يشتبه أنها إيرانية أو شحنات أسلحة لجماعة حزب الله في لبنان.
ويعتقد على نطاق واسع أيضا أن قواتها الجوية نفذت عمليات استهدفت متشددين إسلاميين في شبه جزيرة سيناء ومهربي سلاح فلسطينيين في السودان.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز