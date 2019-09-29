هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 05:41 م

طائرة هليكوبتر تحاول إخماد حريق اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة السعودية يوم الأحد. صورة لرويترز. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

دبي (رويترز) - قالت السلطات يوم الأحد إن حريقا اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة الساحلية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وعرضت قناة الإخبارية الرسمية مقاطع مصورة تظهر أعمدة من الدخان الأسود لا تزال تتصاعد من سقف المحطة في أعقاب الحريق الذي اندلع في الساعة 12:35 مساء (0935 بتوقيت جرينتش).

وذكرت القناة أن فرق الدفاع المدني تكافح الحريق بدعم جوي.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على تويتر إن خمسة أشخاص يعانون من إصابات نقلوا إلى المستشفى. وأضاف أن 16 فريقا طبيا يعملون بموقع الحريق.

وذكرت قناة الإخبارية أن أربعة أشخاص تلقوا العلاج بالموقع وأنه جرى تعليق حركة القطارات على الخط حتى إشعار آخر لدواعي السلامة.

وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وهذه المحطة جزء من جهود لزيادة عائدات السياحة في المملكة التي تسعى لتقليص اعتمادها على الصادرات النفطية.

(تغطية صحفية تقى خالد - إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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