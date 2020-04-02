هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2020 07:48 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (في اليمين) بجوار وزير الصحة ياكوف ليتزمان أثناء الإدلاء ببيان حول تفشي فيروس كورونا في أول مارس آذار 2020. تصوير: أمير كوهين - رويترز.

تل أبيب (رويترز) - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الخميس إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.

كان الوزير البالغ من العمر 71 عاما وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلا منه.

وقالت الوزارة في بيان إن ليتزمان وزوجته في حالة جيدة.

وأضاف البيان "سيتم إجراء تقصي وبائي وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".

كان نتنياهو قد خضع للفحص بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية. وخضع نتنياهو (70 عاما) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر يوم الأربعاء لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير‭ ‬أشرف راضي)

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