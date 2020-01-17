هذا المحتوى تم نشره يوم 17 يناير, 2020 05:29 ص

جنود أمريكيون يقفون في موقع تعرض لضربات صاروخية ايرانية في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بالعراق يوم 13 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: جون دافيسون - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة عالجت 11 من جنودها من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير كانون الثاني على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية. كان الجيش قد قال في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وكان الهجوم ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير كانون الثاني.

وقال الرئيس دونالد ترامب والجيش الأمريكي إنه لم تقع إصابات بعد الضربة التي استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق وقاعدة أخرى في المنطقة الكردية بشمال البلاد.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان "بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

وأضاف أنه تم نقل بعض العسكريين إلى منشآت أمريكية في ألمانيا أو الكويت من أجل "متابعة الفحوص".

وقال "من المتوقع أن يعود الجنود إلى العراق عندما يكونون لائقين للخدمة".

وينتشر ما يصل إلى 1500 أمريكي في قاعدة عين الأسد الشاسعة الواقعة في عمق صحراء الأنبار العراقية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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