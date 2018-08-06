هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 03:09 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:09

من سامي عابودي وأحمد إلهامي

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الصحة إن حادث تصادم تسبب في انفجار سيارة بالقرب من وسط القاهرة يوم الاثنين وأسفر عن إصابة 13 شخصا.

وأضافت في بيان أن حافلة ركاب صغيرة اصطدمت بسيارة مما أدى لاشتعال المركبتين قرب جسر بمنطقة الدقي.

وسمع مراسلون لرويترز دوي انفجار قوي وشاهدوا سيارة مدمرة تماما على جانب الطريق مع انتشار قطع من الحطام المعدني بالقرب منها. وقالوا إن بعض نوافذ أحد المباني القريبة تحطمت جراء الانفجار على ما يبدو.

وشوهدت سحابة دخان كثيفة ناجمة عن الانفجار من الضفة الأخرى لنيل القاهرة. وتتبع منطقة الدقي محافظة الجيزة على الضفة الغربية للنيل.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لثلاثة مستشفيات للعلاج من إصابات تراوحت ما بين جروح وحروق من بسيطة إلى متوسطة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن الفحص الأولي الذي قامت به قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات أظهر أن سبب الانفجار هو "حدوث ماس كهربائي في إحدى السيارات الملاكي تسبب في اشتعال النيران التي امتدت إلى خزان الوقود مما تسبب في انفجاره".

وأضاف أن النيران امتدت إلى حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) كانت تقف خلف السيارة وسيارة أخرى قريبة.

وأدلى مصدر أمني برواية مماثلة للصحفيين وقال إن تماسا كهربائيا في بطارية السيارة تسبب في حريق ثم انفجار. لكن أضاف أن الحادث المروري وقع بعد ذلك.

وأبلغ مسؤول بوزارة الصحة محطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين عولجوا من إصابات طفيفة في الموقع.

(شارك في التغطية الصحفية علي عبد العاطي ومحمود رضا مراد - تحرير نادية الجويلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز