هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 03:46 م

الآثار الرومانية بمدينة جرش الأردنية في صورة من أرشيف رويترز.

عمان (رويترز) - قال وزير الصحة الأردني إن ثلاثة مكسيكيين وسويسريا وأربعة أردنيين أصيبوا طعنا على يد رجل في مدينة جرش وهي مقصد سياحي رئيسي قرب آثار رومانية.

وقال الوزير سعد فايز جابر لرويترز إن أربعة من المصابين جروحهم متوسطة إلى خطيرة بينما جروح الباقين طفيفة. ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة إن رجلا اعتقل فيما يتعلق بالهجوم.

وكانت مصادر قالت بالخطأ في وقت سابق إن ثلاثا من الضحايا إسبانيات. وأظهرت لقطات مصورة عن الحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو.

وجرش مشهورة بآثارها الرومانية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملطخ بالدماء.

وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانا في الشرق الأوسط. ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي وخوسيه إلياس رودريجيث وبيلين كارينيو - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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