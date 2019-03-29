هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 05:30 م

متظاهر فلسطيني يحمل قنبلة غاز مسيلة للدموع خلال احتجاجات في غزة يوم الجمعة. تصوير: محمد سالم - رويترز

غزة (رويترز) - قال مسؤولون طبيون في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية أصابت سبعة فلسطينيين بالرصاص على حدود القطاع يوم الجمعة، قبل يوم من مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الأسبوعية التي قتل فيها نحو 200 فلسطيني.

وبرغم قرار منظمي الاحتجاجات في غزة عدم تنظيم مظاهرة كبيرة يوم الجمعة فقد تجمع بعض الفلسطينيين ولكن بأعداد أقل من المعتاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته واجهت حوالي 800 متظاهر على الحدود يوم الجمعة واستخدمت وسائل تفريق الشغب للدفاع عن الحدود.

ووقعت أيضا اشتباكات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة حيث ألقى شبان فلسطينيون القنابل الحارقة في الخليل، كما رشق نحو 150 متظاهرا القوات الإسرائيلية بالحجارة. وردت القوات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك