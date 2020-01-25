هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يناير, 2020 10:23 ص

محتجون عراقيون مناهضون للحكومة في بغداد يوم 23 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.

بغداد (رويترز) - قالت مصادر أمنية وطبية إن الشرطة العراقية اشتبكت مع محتجين في وسط بغداد يوم السبت مما أدى إلى إصابة سبعة، بعد أن شرعت السلطات في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة.

وذكرت المصادر الأمنية أن قوات الأمن بدأت في إعادة فتح الطرق في بغداد والبصرة وأن بعض أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جمعوا الخيام التي أقاموها للانضمام إلى الاعتصامات المستمرة منذ شهور.

(تغطية صحفية جون ديفيسون وعزيز اليعقوبي ونادين عوض الله من بغداد وعارف محمد من البصرة - إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ياسمين حسين)

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