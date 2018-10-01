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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 09:57 ص 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 09:57

رجل فلسطيني يسير أمام بنك مغلق خلال إضراب في مدن الضفة الغربية احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل في خان يونس يوم الاثنين. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز. (reuters_tickers)