إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية والقرى والبلدات العربية في إسرائيل
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رجل فلسطيني يسير أمام بنك مغلق خلال إضراب في مدن الضفة الغربية احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل في خان يونس يوم الاثنين. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل يوم الاثنين احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل.
ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.
وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.
وقررت سلطة النقد تعليق العمل يوم الاثنين في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق يوم الاثنين بسبب الإضراب وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد يوم الثلاثاء.
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير علا شوقي)
رويترز