إطلاق صواريخ باتجاه مطار في العاصمة الليبية
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مدخل مطار معيتيقة في طرابلس يوم 4 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - قال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء.
وسُمع دوي انفجارات قرب مطار معيتيقة لكن لم يتضح بعد من الجهة التي أطلقت الصواريخ، التي شوهد أحدها يسقط في البحر المتوسط القريب من المطار دون وقوع إصابات بشرية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
رويترز