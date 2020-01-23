طرابلس (رويترز) - قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الخميس إنها أعادت فتح مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس، بعد مرور يوم تقريبا على استهدافه بالصواريخ.
وتعرض مطار معيتيقة، الذي يقع شرقي وسط طرابلس، مرارا لهجمات في الأشهر القليلة الماضية مما يجبر مسؤوليه على تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات.
وقال الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يوم الأربعاء إنه أسقط طائرة مٌسيرة تركية في جنوب طرابلس.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين أتراك للتعليق.
(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)