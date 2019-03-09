هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 10:09 م

صالة السفر في مطار معيتيقة في طرابلس بليبيا خالية من المسافرين يوم 4 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

طرابلس (رويترز) - قال مسؤولون إن مطار معيتيقة في طرابلس بليبيا أُعيد فتحه يوم السبت بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية في المنطقة.

ورصد سكان منذ بضعة أيام تحليق طائرات مسيرة بشكل متكرر فوق طرابلس لكن السبب ما زال مجهولا.

ويعيش سكان طرابلس في حالة من القلق وسط شائعات عن اعتزام قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر السيطرة على العاصمة بعد سيطرتها على معظم الجنوب.

ولم يقل حفتر ما إذا كان يريد الزحف نحو طرابلس لكن موقعا إلكترونيا تابعا للجيش الوطني الليبي الذي يقوده نشر تقريرا لم ينسبه إلى مصدر محدد خلال الأيام القليلة الماضية قال إن ذلك قد يحدث مضيفا أن الجيش يعمل مع أناس داخل المدينة.

وتسعى الأمم المتحدة، التي أزعجها احتمال حدوث تصعيد عسكري، جاهدة للتوسط بين حفتر المتحالف مع حكومة موازية في شرق ليبيا وحكومة طرابلس المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء فائز السراج.

وتحاول الأمم المتحدة على مدى سنوات إخراج البلد المنتج للنفط من أتون الصراع إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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