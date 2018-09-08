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البصرة(العراق) (رويترز) - أعيد فتح ميناء أم قصر العراقي يوم السبت في الساعة الثالثة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) واستؤنفت كل العمليات بعد مغادرة المحتجين مدخل الميناء وذلك حسبما قال موظفون بالميناء ومصادر حكومية.

وكانت كل العمليات قد توقفت في الميناء منذ يوم الخميس بعد أن أغلق محتجون مدخله.

ويستقبل ميناء أم قصر الذي يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي البصرة شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر التي تغذي بلدا يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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رويترز