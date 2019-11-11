هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 08:35 م

الأمريكي عمر شاكر مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في إسرائيل في المحكمة العليا بالقدس يوم 24 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: عمار عوض - رويترز.

(تصحيح لخبر أرسل بتاريخ 5 نوفمبر لتوضيح أن إسرائيل لا تجرم الحركة لكن قانونها يسمح بمنع دخول من يدعون لمقاطعتها)

القدس (رويترز) - قال محامي مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في إسرائيل إن المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت يوم الثلاثاء قرار الحكومة عدم تجديد تأشيرة العمل الخاصة بموكله وإنه سيتعين عليه المغادرة خلال 20 يوما وإلا فسوف يتم ترحيله.

ونُشر القرار، الذي صدر بإجماع ثلاثة قضاة، على موقع المحكمة على الإنترنت. وأيد القرار الخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد عمر شاكر وهو مواطن أمريكي يرأس مكتب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وكان شاكر قد طعن في ذرائع الحكومة بأن له تصريحات سابقة مؤيدة للفلسطينيين أسهمت في تشكيل الدعم الحالي لحركة المقاطعة ضد إسرائيل.

ويسمح القانون الإسرائيلي للسلطات بمنع دخول أي مواطنين أجانب يدعون لمقاطعة إسرائيل.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن شاكر مؤيد لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) ورفضت تمديد تأشيرته. ودعت إسرائيل القوى الغربية للتحرك ضد الحركة وأصبحت قضية شاكر اختبارا لتشريعها المناهض للمقاطعة.

والدعوة لمقاطعة الدولة ليست جريمة في إسرائيل لكن من يقومون بذلك قد يكونون عرضة لدعاوى قانونية مدنية.

وقال محام ينوب عن شاكر إن الحكم سيترتب عليه وضع موكله في موقف يتعين عليه فيه "المغادرة خلال 20 يوما" أو التعرض للترحيل. ولم يصدر تعليق فوري من شاكر أو منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها في نيويورك.

وفي الفترة التي سبقت قرار المحكمة، قالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات الإسرائيلية ضد شاكر تظهر مسعاها لقمع الانتقاد لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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