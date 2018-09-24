هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 09:54 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:54

أفراد من هيئة تحرير الشام أكبر جماعة متشددة في شمال غرب سوريا - صورة من أرشيف رويترز

بيروت (رويترز) - قالت أكبر جماعة متشددة في شمال غرب سوريا يوم الاثنين إنها ستعلن موقفها من الاتفاق التركي الروسي بشأن محافظة إدلب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وموقف هيئة تحرير الشام حاسم في نجاح الاتفاق الذي منع هجوما شاملا للحكومة السورية على إدلب التي تعتبر، هي ومناطق مجاورة لها بشمال غرب البلاد، آخر معقل رئيسي للمعارضة.

وينص الاتفاق على انسحاب المعارضة "المتشددة"، ومنها هيئة تحرير الشام، من منطقة منزوعة السلاح على خط الجبهة بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول.

وقال عماد الدين مجاهد المسؤول الإعلامي للهيئة إن هيئة تحرير الشام ستصدر بيانا خلال أيام قليلة بعد مشاورات داخلية بشأن الاتفاقية.

وتشكلت تحرير الشام في مطلع عام 2017 كتحالف لفصائل متشددة أبرزها جبهة النصرة السابقة التي كانت مرتبطة بالقاعدة ولها وجود عسكري كبير في أنحاء إدلب وعلى الحدود مع تركيا.

ورفضت جماعة أصغر لكنها أكثر تشددا وهي حراس الدين الاتفاق وحثت المعارضة على شن عمليات عسكرية جديدة.

لكن تحالفا لمجموعات من المعارضة متحالفة مع تركيا وهي الجبهة الوطنية للتحرير أعلنت "تعاونها التام" مع الجهود التركية لكنها استبعدت أيضا نزع سلاحها أو التنازل عن أراض.

وستتراوح مساحة المنطقة منزوعة السلاح بين 15 و20 كيلومترا في عمق المحافظة وعلى امتداد خط تماس بين مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة. وستنظم القوات الروسية والتركية دوريات بالمنطقة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كل الأسلحة الثقيلة التي بحوزة المعارضة من قذائف مورتر ودبابات وأنظمة صواريخ ستنزع من المنطقة بحلول العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

ويعيش زهاء ثلاثة ملايين شخص في إدلب نصفهم نازحون من مناطق أخرى من البلاد، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم على المحافظة سيفجر كارثة إنسانية.

(تغطية صحفية داليا نعمة - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز