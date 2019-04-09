هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 07:37 ص

بيروت (رويترز) - ذكرت قناة تلفزيونية سورية تديرها الدولة أن القوات الحكومية أحبطت هجوما شنته مجموعة من المفجرين الانتحاريين على موقع في غرب سوريا يوم الثلاثاء وقُتل خلاله ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى جميع المسلحين.

وقع الهجوم حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) قرب طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.

ونقلت قناة الإخبارية عن مصدر عسكري قوله "قامت مجموعة إرهابية مسلحة ترتدي الأحزمة الناسفة.. بالاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي".

وأضاف البيان "وعلى الفور تم اكتشافهم من حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، وإفشال الهجوم... وقد أسفر الاشتباك عن ارتقاء ثلاثة شهداء ومقتل كامل عناصر المجموعة الإرهابية".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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