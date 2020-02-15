هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 03:17 م

بيروت (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الجيش السوري بدأ في إزالة السواتر الترابية على الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب يوم السبت بعدما سيطر سيطرة كاملة عليه في إطار هجوم تدعمه روسيا.

ويمثل ذلك انتصارا مهما للرئيس بشار الأسد نظرا لأن إعادة فتح الطريق السريع إم5 ستعني استرداد أقصر طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة منذ أكثر من سبعة أعوام.

وقال مراسل قناة الإخبارية الرسمية، الذي كان ينقل الحدث من على الطريق السريع على مشارف حلب، إن إزالة السواتر الترابية بدأت في الساعات الأولى من يوم السبت.

وينظر لاستعادة الحكومة السيطرة على الطريق إم5 على أنها أحد الأهداف الرئيسية لهجوم تدعمه روسيا وبدأ في مطلع ديسمبر كانون الأول في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.

وأجبر الهجوم أكثر من 800 ألف شخص على النزوح.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب إن القوات الحكومية سيطرت على حزام من الأراضي حول الطريق وتمكنت من تأمينه على نحو كامل.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لرويترز إن الهجوم الذي تدعمه روسيا قد يتوقف في الوقت الراهن بعد تأمين الطريق، لكنه أضاف أن الحكومة قد تسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي شمالي حلب لتأمين المدينة.

وكانت إعادة فتح الطريق السريع جزءا من اتفاق أبرمته روسيا وتركيا عام 2018 بهدف إحلال الاستقرار في منطقة إدلب وهي معقل كبير للمعارضة المناهضة للأسد.

ودعا الاتفاق إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح بين الطرفين المتحاربين بالإضافة إلى إعادة فتح طريق سريع ثان وهو الطريق الرئيسي الذي يربط حلب بالمنطقة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبالاتفاق مع روسيا، انتشرت قوات تركية في شمال غرب سوريا عند ما يربو على عشر نقاط للمراقبة.

لكن التوتر تصاعد بين روسيا وتركيا خلال الهجوم الأخير مع مقتل 13 جنديا تركيا في هجمات سورية خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعهدت تركيا بطرد القوات السورية إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في إدلب بحلول نهاية هذا الشهر.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم السبت إن بلاده أوفت بمسؤولياتها في منطقة إدلب بما يتماشى مع اتفاقات خفض التصعيد المبرمة مع روسيا وإيران التي تدعم الأسد أيضا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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