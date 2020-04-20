هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2020 09:53 م

عمان (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الاثنين أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء مدينة تدمر، الواقعة بشرق محافظة حمص في وسط سوريا، وأسقطت عددا من "الأهداف المعادية".

ولم يذكر النبأ العاجل الذي ظهر على وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل عن الهجوم الجوي على المدينة القديمة الواقعة في شرق حمص والتي تتحصن في ضواحيها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وفقا لمصادر مخابراتية غربية.

وهذا هو الهجوم الثاني في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات على الفصائل المدعومة من إيران، وقواعدها، والتي لها وجود كبير في أنحاء سوريا.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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