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القاهرة (رويترز) - قال متحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالسعودية لقناة الإخبارية التلفزيونية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إن حريقا في مصنع تابع للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في محافظة ينبع على البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث عبد الرحمن عبد القادر أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بعد ظهر الثلاثاء وأن فرق مكافحة الحوادث الصناعية تعمل على تبريد الموقع.

وأضاف "المؤشرات الأولية تشير إلى أنه ناتج عن أسباب فنية تتعلق بالعمليات الصناعية داخل المنطقة الصناعية".

(شارك في التغطية للنشرة العربية هشام حاج علي- إعداد مصطفى صالح)

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رويترز