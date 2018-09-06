إعلام رسمي: مقتل مدرب أمريكي في تحطم هليكوبتر بمطار في الرياض
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الرياض (رويترز) - ذكر بيان أذاعته وسائل إعلام رسمية سعودية أن مدربا أمريكيا يعمل مع الحرس الوطني لقي حتفه يوم الخميس في تحطم طائرة هليكوبتر في الرياض أثناء القيام بنشاط روتيني.
وجاء في البيان السعودي أن اسم المدرب هو بول ريدي، لكنه لم يوضح إن كان فردا في الجيش أم مدنيا. ولم ترد السفارة الأمريكية في الرياض بعد على طلب للتعليق.
وأفاد البيان بأن طيارا سعوديا تحت التمرين أصيب في تحطم الهليكوبتر الحربية الخفيفة، وهي من طراز بوينج إيه.إتش-6آي، في مطار خشم العان بشرق العاصمة.
ويحاول المحققون تحديد سبب الحادث.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز