إعلام سعودي: مقتل مدرب أمريكي في سقوط هليكوبتر بالرياض
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الرياض (رويترز) - ذكر بيان أذاعته وسائل إعلام رسمية سعودية أن مدربا أمريكيا يعمل مع الحرس الوطني لقي حتفه يوم الخميس لدى سقوط طائرة هليكوبتر في الرياض أثناء القيام بنشاط روتيني.
وجاء في البيان السعودي أن اسم المدرب هو بول ريدي، لكنه لم يوضح إن كان فردا في الجيش أم مدنيا. وأكد مسؤول عسكري أمريكي مقتل أحد الجنود دون أن يقدم تفاصيل.
وأفاد البيان السعودي بأن طيارا سعوديا تحت التمرين أصيب في سقوط الطائرة الهليكوبتر الحربية الخفيفة، وهي من طراز بوينج إيه.إتش-6آي، في مطار خشم العان بشرق العاصمة.
ويحاول المحققون تحديد سبب الحادث.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز