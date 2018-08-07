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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 07:59 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:59

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتباع مناورة بالقرب من ازمير يوم 10 مايو ايار 2018. تصوير: عثمان أورسال - رويترز. (reuters_tickers)