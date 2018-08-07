إعلام: وزيرا الدفاع الأمريكي والتركي يبحثان الاتفاقات الدفاعية وسوريا ومكافحة الإرهاب
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وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتباع مناورة بالقرب من ازمير يوم 10 مايو ايار 2018. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - ذكرت قنوات تلفزيونية ووكالة الأنباء الرسمية أن وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأمريكي جيم ماتيس بحثا في اتصال هاتفي الاتفاقيات الدفاعية الثنائية وسوريا ومكافحة الإرهاب.
وتمر العلاقات التركية الأمريكية بفترة من التوتر في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيري الداخلية والدفاع التركيين لعدم إطلاقهما سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يواجه اتهامات بالإرهاب في تركيا. وينفي برانسون ارتكاب أي أخطاء.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز