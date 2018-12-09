إعلان تطهير المنطقة الواقعة حول ثلاث كنائس بقصر اليهود بالضفة الغربية من الألغام

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 08:34 م

صورة للمنطقة التي أعلن تطهيرها من الألغام بالضفة الغربية يوم الاحد. تصوير: عمار عوض - رويترز.

قصر اليهود(الضفة الغربية) (رويترز) - أعلن مهندسون إسرائيليون وأجانب يوم الأحد تطهير المنطقة الواقعة حول ثلاث كنائس على الضفة الغربية من نهر الأردن بالقرب من المكان الذي يُعتقد أن المسيح عُمد فيه بعد إزالة ألغام كانت تعزل تلك الأماكن منذ عشرات السنين.

وتناثرت آلاف الألغام والذخائر التي لم تنفجر على ضفتي النهر اللتين كانتا ساحة قتال بين إسرائيل والأردن فيما مضى . وأبرمت الدولتان اتفاق سلام عام 1994 ولكن إبطال مفعول الألغام وإزالتها لم يبدأ إلا بعد سنوات كثيرة.

وظلت سبع كنائس مهجورة منذ أكثر من 50 عاما في منطقة العمليات التي تبعد نحو كيلومتر عن موقع التعميد في قصر اليهود في الضفة الغربية المحتلة وهو نقطة جذب رئيسية للزوار المسيحيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأحد الانتهاء من عملية إزالة الألغام حول ثلاث كنائس على الرغم من عدم افتتاحها بعد رسميا أمام رجال الدين أو الجمهور.

وقالت إسرائيل إن الانتهاء من العمل حول الكنائس الأربع الأخرى سيستغرق شهورا. ويشعر مهندسون بقلق من أن بعضها قد يكون مفخخا.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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