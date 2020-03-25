هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 05:57 م

القدس (رويترز) - قال مسؤولون كنسيون إن أمرا صدر بإغلاق كنيسة القيامة في القدس يوم الأربعاء ولمدة أسبوع كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا.

وقال وديع أبو نصار المتحدث الإعلامي باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة لرويترز إن كنيسة القيامة ستغلق اعتبارا من الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء.

وأضاف أن القرار أعقب اجتماعا بين الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بارزون بالكنيسة يوم الأربعاء.

وذكر أن قادة الكنيسة يتفهمون الوضع وأن الأمر يسري مبدئيا لمدة أسبوع مضيفا أن لا أحد يعلم إلى متى ستستمر الأزمة.

(تغطية صحفية رولين تفكجي وستيفن فاريل - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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